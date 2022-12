Emmerich am Rhein (ots) - Am Freitag (02. Dezember 2022) kam es zwischen 08:30 Uhr und 22:15 Uhr auf einem Parkplatz an der Geistmarkt Straße in Emmerich, zu einer Unfallflucht. Der Fahrzeughalter eines schwarzen Porsche 991.1 stellte nach Rückkehr zu seinem Fahrzeug, Beschädigungen am linken Stoßfänger fest. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ...

