POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Wegberg-Wildenrath (ots) - Indem sie das Rolltor der Lagerhalle einer Firma an der Friedrich-List-Allee beschädigten, gelangten unbekannte Personen in die Halle und durchsuchten diese nach Wertgegenstände. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen dem 03. März (Donnerstag), 17.15 Uhr, und dem 04. März (Freitag), 6 Uhr.

