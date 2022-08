Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Diebstahl eines Fahrrads

Der Polizeiinspektion Apolda wurde am 27.08.2022 der Diebstahl eines Fahrrads aus einem Gemeinschaftskeller in der Schillerstraße in Apolda gemeldet. Hierbei handelte es sich um ein hochwertiges E-Bike. Während der Anzeigenaufnahme konnten Hinweise auf den Täter des Diebstahls ermittelt werden. Folgend wurde die Wohnung des vermeintlichen Täters aufgesucht und das gestohlene Fahrrad konnte aufgefunden werden. Gegen den Täter wurde Anzeige erstattet

