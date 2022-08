LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots) - Diebstahl eines Kraftfahrzeugs Am 26.08.2022, gegen 08:45 Uhr wurde der Polizeiinspektion Apolda ein Einbruch in eine Garage im Garagenkomplex "Grönland" gemeldet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde durch den Eigentümer der Garage mitgeteilt, dass aus dieser ein Quad der Marke Kymco entwendet wurde. Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Fahrzeugs liegen derzeit nicht vor. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

