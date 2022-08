LPI-J: Erneuter gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr - Zeugen gesucht

Weimar (ots) - Am Samstagnachmittag wurden durch ein Zeugen zwei Jugendliche im Alter von ca. 14 Jahren beobachtet, die mehrere Graffiti an Gebäude in der Budapester Straße sprühten. Obwohl mehrere Funkstreifenwagen unverzüglich zum Tatort verlegten, konnten die geflüchteten Täter nicht mehr aufgefunden werden. Insgesamt entstanden durch die Graffiti Sachschäden in Höhe von ca. 400 EUR. Es wird nun gegen die unbekannten Täter ermittelt. Rückfragen bitte an: ...

