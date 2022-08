Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Alkohol auf dem nicht versicherten E-Scooter unterwegs

Weimar (ots)

In den Abendstunden wurde am Freitag ein 32-jähriger E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle in Bad Berka unterzogen. Anlass für die Kontrolle war, dass an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Weiterhin wurden bei dem Beschuldigten Betäubungsmittels aufgefunden. Aufgrund der Alkoholisierung wurde gegen den Fahrer eine Blutentnahme angeordnet. Es wird nun wegen diverser Straftaten ermittelt.

