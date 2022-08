LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Jena (ots) - Am Sonntagmorgen, den 28.08.2022 um 03:15 Uhr kontrollierten Beamte der Jenaer Polizei einen E-Scooterfahrer in der Weigelstraße. Hierbei fiel auf, dass der 21-Jährige nicht ganz nüchtern war. Ein durchgeführter Test erbrachte dann auch 0,63 Promille ans Tageslicht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Anzeige gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Inspektionsdienst Jena Telefon: 03641 811123 E-Mail: ...

