Polizei Homberg

POL-HR: Homberg-Wernswig: KTM-Geländemotorrad aus Scheune gestohlen

Homberg (ots)

Homberg-Wernswig

Diebstahl eines Motorrads Tatzeit: 18.01.2022, 20:00 Uhr bis 19.01.2022, 14:00 Uhr Ein nicht zugelassenes KTM-Geländemotorrad stahlen unbekannte Täter aus einer Scheune in der Hauptstraße. Die Täter begaben sich zu der unverschlossenen Scheune und stahlen das dort abgestellte schwarz-orange Motorrad auf nicht bekannte Weise. Bei dem Motorrad handelt es sich um eine KTM 450 EXC im Wert von 3850,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

