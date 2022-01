Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen: Einbrüche in zwei Wohnhäuser

Homberg (ots)

Guxhagen

Einbrüche in Wohnhäuser Tatzeit: 17.01.2022, 15:00 Uhr - 19.01.2022, 11:30 Uhr In Wohnhäuser in der Straße "Am Loh" und in der "Schlesierstraße" brachen unbekannte Täter in der Zeit von 17.01.2022, 15:00 Uhr bis 19.01.2022, 11:30 Uhr ein. Aus einem Haus wurde ein goldenes Armband gestohlen. Die Täter begaben sich auf die Rückseite des Einfamilienhauses "Am Loh" und brachen dort die Kellertür auf. Nachdem sie in das Haus gelangt waren, durchsuchten sie die gesamten Räumlichkeiten. Ein aufgefundenes goldenes Armband stahlen die Täter. Der angerichtete Sachschaden beträgt 250,- Euro. In das Haus in der Schlesierstraße brachen die Täter in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmittag ein. Die Täter versuchten zuerst eine Kellertür aufzubrechen, was ihnen nicht gelang. Anschließend brachen sie ein Fenster auf, stiegen in das Wohnhaus ein und durchsuchten dieses. Ob etwas gestohlen wurde steht zurzeit nicht genau fest. Der angerichtete Sachschaden beträgt hier 1.000,- Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei könnte es sich bei den Tätern um die gleichen Täter (mindestens drei) handeln, die auch in Felsberg-Hesserode versuchten in ein Wohnhaus einzubrechen und von dort mit einem Pkw geflüchtet sind (siehe Pressemeldung vom 19.01.2022) Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

