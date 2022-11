Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trickbetrug - Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Ilmenau (ots)

Am vergangenen Samstag wurde ein 56-Jähriger aus Ilmenau Opfer eines Trickbetrugs. Der Herr bekam auf seinem Computer eine vermeintliche Fehlermeldung in Verbindung mit einer Telefonnummer angezeigt. In dem folgenden Telefonat gab sich der unbekannte Betrüger als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus und bat um Zugriff auf den Computer via einer Fernwartungssoftware. Über diesen Zugang wurden mehrere Überweisungen in einer Gesamthöhe von ca. 5.000 Euro getätigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Die Polizei warnt vor dieser Masche und gibt folgend Tipps:

- Unternehmen wie z.B. Microsoft werden sich nicht ungefragt bei Ihnen melden. Sollte sich dennoch ein vermeintlicher Mitarbeiter bei Ihnen melden: Legen Sie auf! - Geben Sie keine vertraulichen Informationen (Bankdaten etc.) heraus - Gewähren Sie keinem Unbekannten Zugriff auf Ihren Computer beispielsweise über eine Fernwartungssoftware.

Weitere Informationen sind auf der Seite https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/ zu finden. Die Polizeiliche Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha steht ebenfalls bei Fragen rund diese und andere Themen zur Verfügung (Tel. 03621-781504). (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell