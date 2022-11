LPI-GTH: Zeugensuche nach Zigarettenautomatenaufbruch

Eisenach (ots) - Ein 51-Jähriger fuhr gestern, gegen 12.15 Uhr, mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in der Wartburgallee in Richtung Mariental. Ein derzeit Unbekannter stellte sich ihm in den Weg und so kam es zunächst zum Wortgefecht. Plötzlich griff der Täter den Fahrradfahrer körperlich an, sodass sich der 51-Jährige verletzte. Sein Fahrrad wurde ebenfalls beschädigt. Der Unbekannte flüchtete anschließend in ...

