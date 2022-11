LPI-GTH: berauscht auf dem E-Scooter

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Einen außergewöhnlichen Fund machte eine 44-Jährige am Samstagmorgen um 09:30 Uhr in der Großen Fahnenstraße. Die Frau fand an einem Glascontainer ein abgestelltes Terrarium. In diesem befand sich eine lebendige Vogelspinne. Die Spinne wurde durch die Feuerwehr einer örtlichen Tierauffangstation übergeben. Der Tierhalter ist noch nicht bekannt. (ml) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst ...

