Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Spielcasino überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag (10.09.2022) auf Sonntag (11.09.2022) ein Spielcasino am Vaihinger Markt überfallen. Der Mann hatte gegen 00.00 Uhr mit einem Messer bewaffnet das Casino betreten, in dem sich zu dieser Zeit eine 55-jährige Angestellte und ein 34-jähriger Kunde aufhielten. Der Täter zwang die Angestellte dazu, ihm einen vierstelligen Eurobetrag auszuhändigen. Bei der Tat wurde die Frau durch den Täter leicht mit dem Messer verletzt. Der Täter flüchtete nach dem Überfall durch den Hinterausgang des Casinos ins Treppenhaus und anschließend auf die Straße. Täterbeschreibung: Etwa 180 Zentimeter groß, bekleidet mit Jeanshose und dunkler Jacke. Zu Tatzeit war der Täter mit einer Sturmhaube maskiert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

