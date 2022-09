Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein unbekannter Mann soll am Samstagnachmittag (10.09.2022) eine 23-jährige Frau in Stuttgart-Zuffenhausen belästigt haben. Die 23-Jährige hielt sich gegen 16.55 Uhr im Bereich der Straßburger Straße auf, als ihr ein Unbekannter unvermittelt an das Gesäß fasste und dabei lachte. Der Mann flüchtete anschließend über die Cheruskerstraße in Richtung Böhringerstraße. Bei dem Täter soll es sich um einen 17 bis 23 Jahre alten und etwa 165 Zentimeter großen Mann handeln. Er soll schwarze lockige Haare haben und komplett schwarze Kleidung getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

