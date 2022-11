Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradfahrer angegriffen - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Ein 51-Jähriger fuhr gestern, gegen 12.15 Uhr, mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in der Wartburgallee in Richtung Mariental. Ein derzeit Unbekannter stellte sich ihm in den Weg und so kam es zunächst zum Wortgefecht. Plötzlich griff der Täter den Fahrradfahrer körperlich an, sodass sich der 51-Jährige verletzte. Sein Fahrrad wurde ebenfalls beschädigt. Der Unbekannte flüchtete anschließend in Richtung Kirchenamt. Er wurde wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre alt, Vollbart, helle Jacke, dunkle Hose und mehrere Ringe an der Hand. Zusätzlich führte er einen Hund bei sich. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0273250/2022) entgegengenommen. (db)

