Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierte Pkw-Fahrerin verursacht Verkehrsunfall in Delmenhorst und entfernt sich vom Unfallort

Delmenhorst (ots)

Eine Pkw-Fahrerin hat am Montag, 31. Oktober 2022, gegen 04:15 Uhr, einen Verkehrsunfall in der Parkstraße in Delmenhorst verursacht und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Beamte der Polizei Delmenhorst trafen die alkoholisierte Frau zu Hause an.

Die 41-jährige Frau aus Delmenhorst fuhr mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Parklücke in der Parkstraße und beschädigte dabei den Kleinwagen einer 25-Jährigen aus Delmenhorst. Die Verursacherin entfernte sich anschließend mit ihrem Pkw vom Unfallort, konnte von der Polizei aber zu Hause angetroffen werden. An ihrem Fahrzeug stellten die Beamten Schäden fest, die zum geschilderten Unfallhergang passten. Die Frau wirkte stark alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille.

Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zur Entnahme einer Blutprobe musste sie die Beamten zur Dienststelle begleiten.

