POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Alleinbeteiligt auf Bundesstraße verunfallt - ein Leichtverletzter

Pforzheim (ots) - Am Freitagabend (20.01.2023) gegen 22.00 Uhr, sollte ein Renault auf dem Bahnhofvorplatz in Pforzheim durch Polizeibeamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Trotz mehrerer optischer und akustischer Signale nämlich Leuchtdisplay, Blaulicht und Signalton, die den Fahrer zum Anhalten bewegen sollten, fuhr der Pkw auf der Luisenstraße in westliche Richtung weiter. ...

