POL-Pforzheim: (PF) Verletzte Personen und hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung: Unfallverursacher alkoholisiert

Pforzheim (ots)

Seinen Führerschein abgeben müssen hat am späten Sonntagabend ein 48-jähriger Mann nachdem er alkoholisiert im Kreuzungsbereich der Bayernstraße und der Ispringer Straße die Vorfahrt eines anderen Autos missachtet hatte und es zum Unfall kam.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der 48-jährige Skodafahrer gegen 22:55 Uhr die Ispringer Straße und beabsichtigte in die Bayernstraße einzufahren. Hierbei missachtet er die Vorfahrt eines 28-jährigen Mercedesfahrers, woraufhin es zur Kollision beider Fahrzeuge kommt. Durch den Zusammenstoß wird der Skoda in einen geparkten Mercedes gelenkt und dieser auf einen weiteren geparkten Ford aufgeschoben. Der Mercedesfahrer und dessen beiden Mitfahrer werden durch das Unfallgeschehen leicht verletzt und mussten zu weiteren Untersuchungen in Krankenhäuser gebracht werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem Unfallverursacher fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung des Mannes von etwa 1,6 Promille. Der Mann musste in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Der Führerschein des Mannes wurde durch die Polizei einbehalten. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 48.000 Euro.

