POL-ESW: Pressebericht 10.03.2023 -Verkehrsunfallfluchten-

Eschwege (ots)

Gleich in mehreren Fällen von Unfallflucht haben die Beamten der Polizei in Eschwege aktuell Ermittlungen aufgenommen. In einem Fall konnte der Verursacher bereits zeitnah ermittelt werden. In zwei weiteren Fällen hoffen die Beamten noch auf sachdienliche Hinweise.

>>>Lkw beschädigt Jägerzaun und fährt weiter; Verursacher ermittelt

Einen noch nicht näher bezifferten Schaden hat ein aus Polen stammender 28-jähriger Lkw-Fahrer angerichtet, der am Donnerstagnachmittag gegen 16.22 Uhr mit einem Lkw mit Anhänger von Niederhone kommend den Bahnübergang nach Eltmannshausen überqueren wollte. Beim Befahren des Bahnübergangs geriet er in der unmittelbar davor befindlichen Rechtskurve mit seinem Gefährt offenbar zu weit nach rechts und kollidierte dabei mit einem Jägerzaun rechts neben der Fahrbahn. Anschließend setzte der Lkw dann ohne anzuhalten seine Fahrt auf der B 27 in Richtung Reichensachsen fort. Von Zeugen beobachtet und der Polizei gemeldet, konnte der Lkw später von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Der 28-jährige Fahrer gab im ersten Zuge an, die Beschädigung nicht wahrgenommen zu haben. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

>>>Spiegel abgefahren; Verursacher flüchtet unerkannt; Polizei sucht Zeugen

In der Straße Wolfsgraben in Eschwege ist ein geparkter schwarzer Opel Corsa im Vorbeifahren von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Beschädigt wurde der linke Außenspiegel, der Schaden liegt bei 500 Euro. Festgestellt wurde der Schaden am Donnerstag um 12.36 Uhr. Zu dem Verursacher liegen aktuell keine Hinweise vor.

>>>Lkw beschädigt Metallpfosten beim Wenden und flüchtet; Polizei sucht Zeugen

In Eltmannshausen ist auf der Ortsdurchfahrt B 27 (Soodener Straße) bei einer Metallbaufirma ein Metallpfosten mit Schild (Schaden 500 Euro) beschädigt worden. Mutmaßlich verantwortlich für den Schaden ist ein bis dato unbekannter Lkw, der in dem Bereich wendete und dann die B 27 in Richtung Niddawitzhausen davonfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfall ereignete sich laut einem Zeugenhinweis am frühen Freitagmorgen um kurz nach 04.00 Uhr.

Hinweise zu den beiden flüchtigen Unfallverursachern nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

