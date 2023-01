Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230111-1: Einbrecher schlugen Scheibe eines Kiosks ein

Wesseling (ots)

Zeugen verständigten die Polizei

In der Nacht zu Mittwoch (11. Januar) haben Polizisten die Fahndung nach drei bislang unbekannten Personen aufgenommen. Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei drei vermutlich männliche Täter, die in einen Kiosk eingebrochen und im Anschluss geflohen sein sollen.

Gegen 1.40 Uhr hörte eine Zeugin (39), die sich auf der Rückseite eines Hauses an der Flach-Fengler-Straße befand, einen lauten Knall. Als sie sich in den vorderen Bereich des Hauses begab, nahm sie die eingeschlagene Scheibe eines Kiosks in der Fußgängerzone der Flach-Fengler-Straße wahr. Im Kiosk sollen sich derweil drei dunkel gekleidete Personen befunden haben. Diese sollen die Flucht in Richtung des Friedenswegs ergriffen haben, als die Zeugin diese angesprochen habe. Nach derzeitigem Sachstand sollen die Täter Bargeld und Zigaretten erbeutet haben.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 bitten Zeugen die Hinweise zu den Personen oder zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

