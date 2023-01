POL-REK: 230110-2: Polizisten beschlagnahmen Fahrzeug und Führerschein - Blutprobe

Erftstadt-Lechenich (ots) - Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert Unfallspuren Am Dienstagmorgen (10. Januar) ist ein derzeit noch nicht identifizierter Senior bei einem Verkehrsunfall in Erftstadt-Lechenich lebensgefährlich verletzt worden. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich umgehend um den Mann und fuhren ihn im Rettungswagen in eine Klinik. Polizisten sperren derzeit zwecks Spurensicherung die Unfallstelle ab. ...

