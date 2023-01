Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230109-3: Seniorin durch Einbrecher geweckt - Polizei sucht Zeugen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Kostenloses Beratungsangebot der polizeilichen Kriminalprävention

In der Nacht zu Sonntag (8. Januar) ist in Bedburg eine bislang unbekannte Person in die Wohnung einer Seniorin (87) eingebrochen. Durch Geräusche sei die schlafende Frau aufgeweckt worden. Einen Schatten habe sie noch wahrnehmen können, bevor der Unbekannte geflüchtet sein soll. Polizisten stellten am Tatort eine aufgebrochene Hauseingangstüre fest und leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Täter ein.

Nach ersten Erkenntnissen soll sich die unbekannte Person gegen 3.30 Uhr Zutritt zum Haus verschafft haben. Die Seniorin gab an, dass sie in ihrem Bett liegend einen Schatten in ihrer Wohnung wahrgenommen habe. Sie hielt die Person anfänglich für eine Familienangehörige und rief nach ihr. Da keine Antwort gekommen sei, habe sie das Licht eingeschaltet. Dabei habe sie festgestellt, dass der Täter einige Schubladen durchwühlt hatte. Die verängstigte Frau verständigte mit Hilfe von Angehörigen die Polizei. Polizisten sicherten die Spuren am Tatort.

In Brühl brachen am Sonntag zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr Unbekannte über den Balkon in eine Wohnung an der Schöffenstraße ein.

In beiden Fällen entwendeten die Täter Schmuck und Bargeld. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Mit der Kampagne "Riegel vor! Sicher ist sicher" gegen den Wohnungseinbruch schiebt auch die Polizei im Rhein-Erft-Kreis den Tätern, unter Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger, einen Riegel vor. Kern der Kampagne ist der dreifache Riegel gegen Einbrecher:

- Achten Sie auf verdächtige Personen und Situationen. - Rufen Sie im Verdachtsfall sofort die Polizei über 110. - Lassen sie sich neutral und kostenlos von Ihrer Polizei zum Einbruchschutz beraten.

Kontakt zu den Beratern der Kriminalprävention können Sie über die Rufnummer 02233 52-4848 aufnehmen. Weitere Informationen zu den Beratungsterminen der Polizei finden Sie unter: https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/termin/riegel-vor-beratungstermine. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell