Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230107-1: Alkoholisierter Autofahrer verletzt sich bei Alleinunfall schwer

Kerpen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verletzte sich ein alkoholisierter Fahrzeugführer bei einem Alleinunfall in Kerpen-Langenich schwer. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 31-jährige Kerpener in der Nacht mit seinem Audi auf der Stiftsstraße, als er gegen 03:45 Uhr die Kontrolle verlor und ungebremst in einen geparkten Wagen fuhr. Ein aufmerksamer Zeuge, der den Knall aus seinem Haus heraus gehört hatte, lief nach draußen und leistete Erste Hilfe. Um Kontakt zu dem Fahrer zu bekommen, musste der Zeuge die Fahrertüre unter großer Anstrengung gewaltsam öffnen. Durch den Aufprall war das Fahrzeug derart verformt, dass sich die Türe nicht mehr normal öffnen ließ. Alarmierte Feuerwehrkräfte befreiten schließlich den verletzten Fahrer. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an, da ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von ca. 0,7 Promille ergab. Der Führerschein wurde sichergestellt und das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (md)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell