POL-REK: 230110-1: Senior von Bus erfasst - Lebensgefahr

Erftstadt-Lechenich (ots)

Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert Unfallspuren

Am Dienstagmorgen (10. Januar) ist ein derzeit noch nicht identifizierter Senior bei einem Verkehrsunfall in Erftstadt-Lechenich lebensgefährlich verletzt worden. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich umgehend um den Mann und fuhren ihn im Rettungswagen in eine Klinik. Polizisten sperren derzeit zwecks Spurensicherung die Unfallstelle ab.

Nach ersten Ermittlungen war ein Kraftfahrer (80) gegen 6.15 Uhr mit seinem Reisebus auf der Straße 'An der Patria' in Richtung der Erper Straße unterwegs. Der Busfahrer soll nach links auf die B 265 abgebogen sein. Dabei erfasste der Bus einen Senior, der zu diesem Zeitpunkt gestützt auf seinen Rollator die Erper Straße im Bereich der Fußgängerampel überquert habe.

Ortskundige werden gebeten, die Unfallstelle zu umfahren. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen ist im Einsatz. Die Unfallaufnahme wird nach derzeitiger Einschätzung noch bis circa 10 Uhr andauern.

Fachleute des Verkehrskommissariats der Polizei Rhein-Erft-Kreis haben bereits die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (he)

