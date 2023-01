Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230110-4: Fahndung nach Räuber - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Unbekannter entreißt Frau ihr Smartphone

Die Polizei Rhein-Erft Kreis fahndet derzeit nach einem circa 35- bis 40-jährigen Mann mit dunklen, kurzen Haaren. Ihm wird vorgeworfen, am Montagabend (9. Januar) eine Frau (42) in Kerpen-Horrem beraubt zu haben. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Winterjacke und eine Jeanshose sowie weiße Turnschuhe.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, die Informationen zur Tat oder dem Täter geben können. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail unter poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am Montagabend erschien die 42-Jährige auf der Polizeiwache in Kerpen und meldete den Raub ihres Smartphones. Sie gab an, gegen 20.45 Uhr auf dem Fußweg der Hauptstraße gegangen zu sein. Ihr Handy habe sie währenddessen in der Hand gehalten. Auf Höhe der Hausnummer 350 sei ihr der Unbekannte entgegengekommen und habe ihr das Smartphone aus der Hand gerissen. Danach sei der Täter in Richtung Kerpen-Türnich geflüchtet. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell