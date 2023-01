Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220110-3: Grauer Lexus aus Garage entwendet - Zeugen gesucht

Wesseling-Keldenich (ots)

Polizei fahndet nach gestohlenem Auto

Ein Wesselinger hat am Montagvormittag (9. Januar) bemerkt, dass sein Auto aus der Garage entwendet wurde. Alarmierte Polizisten stellten an der Eingangstür zur Garage Aufbruchsspuren fest und sicherten sie als Beweis.

Die zuständigen Kriminalbeamten des Kommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und fragen: - Wer hat im Zeitraum von Samstagnachmittag (7. Januar) und Montagvormittag (9. Januar) in der Eckdorfer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem Autodiebstahl in Verbindung stehen könnten? - Wer kann Angaben zum Verbleib des auffälligen SUV machen? Wo ist das Fahrzeug abgestellt oder zum Kauf angeboten worden?

Hinweise nehmen die Polizisten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen stellte der Geschädigte am Samstagnachmittag seinen Lexus im Stadtteil Keldenich in seiner an der Eckdorfer Straße gelegenen Garage ab. Als er am Montagvormittag in die Garage ging, bemerkte er den Diebstahl seines Autos und informierte umgehend die Polizei.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Täter die Garagentür aufbrachen, auf bislang unbekannte Weise das 'Keyless Go System' freischalteten und mit dem SUV (RX 450H) flüchteten. Die Ermittlungen dauern an. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell