POL-FR: Lörrach: Auto kontra Pedelec - Fahrradfahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 06.12.2022, gegen 14:15 Uhr, ist in Lörrach eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Die 58-jährige war an der Kreuzung Spital-/Ötlingerstraße mit einem Auto kollidiert. Dessen 73 Jahre alter Fahrer hatte die Vorfahrt der Fahrradfahrerin nicht beachtet. Das Auto berührte leicht die Fahrradfahrerin, die daraufhin ins Straucheln geriet und stürzte. Sie zog sich leichte Verletzungen am Bein zu. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

