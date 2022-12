Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Dinosaurier stören Nachtruhe

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 06.12.2022, haben Dinosaurier die Nachtruhe in Weil am Rhein gestört. Gegen 23:15 Uhr war der Polizei schauriges Tiergeschrei vom Festplatz in Otterbach gemeldet worden. Unerschrockene Einsatzkräfte trafen dort auf friedliche Dinosaurier einer Ausstellung. Möglicherweise war deren Soundanlage noch kurzfristig in Betrieb. Jedenfalls verhielten sich die Tiere jetzt wieder ruhig. Beamte und Spaziergänger konnten das Gelände sicher verlassen.

