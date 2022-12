Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen/Efringen-Kirchen: Transporter aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 06.12.2022, sind insgesamt zwölf Lieferwagen in Eimeldingen und Efringen-Kirchen aufgebrochen worden. In Eimeldingen in der Reutackerstraße waren sechs Mercedes Sprinter und ein VW Caddy dort ansässiger Firmen betroffen. An allen wurde eine Scheibe eingeschlagen, aber offensichtlich nichts entwendet. Die Tatzeit dürfte hier zwischen Mitternacht und 01:00 Uhr gelegen sein. In Efringen-Kirchen in der Straße Im Martelacker wurden zwei Mercedes Sprinter, zwei Renault Master und ein VW Caddy aufgebrochen. Auch in diesen Fällen fehlt aus den Fahrzeugen nichts. Die Tatzeit kann hier nicht näher eingegrenzt werden. Möglicherweise steht ein weißes Fahrzeug im Zusammenhang mit diesen Vorfällen. Um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen bittet das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0.

