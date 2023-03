Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 13.03.23

Polizei Eschwege

Zusammenstoß mit entgegenkommenden Pkw

Um 21:20 Uhr befuhr gestern Abend eine 25-Jährige aus Langfurth mit ihrem Pkw die Wehretalstraße in Oberhone in Richtung der Honer Straße. In Höhe des Einmündungsbereichs zur Straße "Im Wahl" fuhr sie zu weit links, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 22-Jährigen aus der Gemeinde Ringgau gefahren wurde, kam. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Einbruch in die Stadtbibliothek

Um 20:40 Uhr drangen am gestrigen Sonntagabend unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam in die Räume der Stadtbibliothek in der Straße "Am Mühlgraben" in Eschwege ein. In dem Gebäude wurde ein Büroraum aufgesucht und durchwühlt. Dabei wurde eine Spardose zerstört und das Bargeld von ca. 50 EUR entwendet. Nach ersten Ermittlungen drangen mehrere Täter in das Gebäude ein, während eine Person vor dem Gebäude "Schmiere" stand. Dieser soll ca. 16-18 Jahr alt und von schlanker Figur sein. Er trug eine dunkle Hose und einen blauen Kapuzenpullover. Weiterhin ist er Raucher. Eine weitere Person, die in das Gebäude eindrang, soll ca. 14 - 16 Jahre alt sein. Er hat schwarze kurze Haare und trug eine dunkle Hose sowie einen weißen Kapuzenpullover. Die alarmierte Polizei durchsuchte kurz darauf das Gebäude, es konnten aber keine Tatverdächtigen mehr festgestellt werden. Am Fenster entstand Sachschaden. Hinweise: 05651/9250.

Kabeldiebstahl

Im Baustellenbereich der Fa. Stiebel-Elton in der Straße "Baumesrain" in Eschwege wurden über das vergangene Wochenende ca. 30 Meter Stromkabel entwendet. Das Stromkabel wurde von einem Baucontainer aus auf das Baustellengelände geführt und durch die Täter im Bereich des Containers durchtrennt. Schaden: ca. 200 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Von Fahrbahn abgekommen

Um 04:48 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 25-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Pkw die L 3248 in Richtung Richelsdorf. In der Gemarkung von Blankenbach kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn in den Straßengraben ab und fuhr nach ca. 50 Metern in eine Dornenhecke, wodurch das Auto auf der rechten Fahrzeugseite verkratzt wurde. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Sachschaden: ca. 500 EUR.

Streit löst Polizeieinsatz aus

In Sontra-Blankenbach kam es am 11.03.23 in den Nachmittagsstunden zu einem Polizeieinsatz, nachdem es zwischen einem 34-Jährigen und einem 43-Jährigen zu einem nachbarschaftlichen Streit kam. Nach einer verbalen Auseinandersetzung holte der 43-Jährige eine Schusswaffe, mit der er den 34-Jährigen bedrohte. Anschließend begab sich der 43-Jährige wieder in seine Wohnung. Da zu diesem Zeitpunkt nicht klar war, um was für eine Waffe es sich handelte wurde das Spezialeinsatzkommando sowie die Verhandlungsgruppe des Polizeipräsidiums Nordhessen angefordert. Letzteren gelang es, den 43-Jährige zu veranlassen aus der Wohnung zu kommen, worauf er dann von den Einsatzkräften des SEK festgenommen werden konnte. Es stellte sich im Zuge der Ermittlungen / Durchsuchung heraus, dass es sich um eine Soft-Air-Waffe gehandelt hat. Der 43-Jährige wurde zur Vernehmung zur Polizeistation nach Sontra gebracht und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Warnung vor Schockanrufe

Aktuell kommt es vermehrt zu sogenannten "Schockanrufen" im Raum Sontra und Ringgau. Nach der üblichen Masche meldet sich eine weinende weibliche Anruferin, die sich als Familienangehörige (Tochter pp.) ausgibt und heulend erklärt, einen tödlichen Unfall verursacht zu haben. Ziel ist die Forderung einer Kaution und damit verbunden der betrügerische Erhalt von Bargeld und Wertsachen. In den bisherigen Anrufen wurde diese Betrugsmasche erkannt. Teilweise wurde auch nach gezielten (persönlichen) Rückfragen seitens der Angerufenen das Telefonat durch die Betrüger beendet. Im Zweifel wird gebeten bei einer Vertrauensperson oder auch bei der örtlichen Polizei in Sontra unter 05653/97660 nachzufragen.

Polizei Witzenhausen

Versuchter Diebstahl aus Pkw

Um 20:38 Uhr begab sich eine unbekannte Person in der Mündener Straße in Witzenhausen zu einem Pkw, der in einer Privateinfahrt abgestellt war. Nachdem die Autotür geöffnet wurde, löste die Alarmanlage im Fahrzeug aus, worauf die Person weglief, die nach Zeugenaussagen dunkel gekleidet war. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug nichts. Hinweise: 05542/93040.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 11.03.23, 16:00 Uhr und dem 13.03.23, 08:30 Uhr wurde i n der Bleichengasse in Witzenhausen ein Ford Fiesta durch Unbekannte beschädigt. Der am Straßenrand geparkte Pkw wurde im Bereich der hinteren linken Fahrzeugtür beschädigt, den Spuren nach wurde gegen die Tür getreten. Der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Unbekannte Täter sprühten in der Nacht vom 11./12.03.23 in der Walburger Straße in Witzenhausen mit orangener Farbe auf den Zugangsweg zum Haupteingang der katholischen Kirchengemeinde, ein ca. 40 cm großes kreisförmiges Graffiti. Diese stellt einen Seenotrettungsring dar und steht augenscheinlich im Zusammenhang mit der Flüchtlingsproblematik, worauf auch der beigefügte Schriftzug hindeutet. Ein weiteres solches Graffiti konnte zudem noch auf dem Gehweg im Nordbahnhofsweg, vor dem Landratsamt (Außenstelle), festgestellt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

