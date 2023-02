Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erneut mehrere Einbruchsversuche im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots)

Erneut sind der Polizei mehrere Einbruchsversuche und ein Einbruch aus dem Stadtgebiet gemeldet worden.

In der Eisenbahnstraße haben unbekannte Täter versucht, sich gewaltsam Zugang zu einem Reformhaus zu verschaffen. Zwischen Mittwoch, 18:20 Uhr, und Donnerstag, 6:50 Uhr, versuchten sie den Haupt- und Nebeneingang aufzuhebeln, was misslang. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Ebenfalls von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter sich Zugang zu einem Friseurladen in der Marktstraße verschafft. Sie gelangten durch Aufhebeln der Eingangstür in den Laden. Ersten Überprüfungen zufolge wurde Bargeld im niedrigen dreistelligem Bereich gestohlen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 22 Uhr und 8 Uhr.

Ein weiterer Einbruch wurde aus der Fabrikstraße gemeldet. Hier verschafften sich die Täter durch ein Fenster Zugang zu einem Restaurant. In der Gaststätte gingen sie die im Schankraum befindlichen Spielautomaten an und entfernten die Geldscheinbehälter. Ebenfalls gingen sie den Sicherungskasten an und entfernten alle Sicherungen. Es entstand ein Schaden im höheren vierstelligem Bereich. Die mögliche Tatzeit liegt hier zwischen Mittwoch, 9 Uhr, und Donnerstag, 10:30 Uhr.

In der Entersweilerstraße versuchten unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus einzudringen. Der Versuch die Eingangstür aufzuhebeln scheiterte. An der Tür entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Eine Mieterin entdeckte die Aufbruchsspuren am Mittwoch gegen 11 Uhr. Die genaue Tatzeit konnte nicht festgestellt werden

Die Polizei prüft, ob Tatzusammenhänge auch mit früheren Einbrüchen bestehen. Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell