Mehrere Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Landkreis Sigmaringen (ots)

Vier leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Euro-Betrags sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Mittwoch gegen 12.15 Uhr auf der L 456 kurz vor der Auffahrt / dem Übergang zur B 313 ereignet hat. Beim Überholen einer Mercedes-Fahrerin geriet die 22-jährige Fahrerin eines Seat in Fahrtrichtung Sigmaringen im zweispurigen Bereich an die dortige Leitplanke. Im weiteren Verlauf kollidierte sie mit dem Mercedes, welcher in der Folge ebenfalls in die Leitplanke prallte. Trümmerteile, die sich bei dem Zusammenprall lösten, beschädigten zudem zwei Pkw, die in Richtung Krauchenwies unterwegs gewesen sind. Sowohl die 22-Jährige, als auch die 33 Jahre alte Mercedes-Fahrerin und ihre beiden weiteren Fahrzeuginsassen wurden durch einen Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Ebenfalls zur Unfallstelle alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich um auslaufende Betriebsstoffe.

