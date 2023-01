Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Versuchter Einbruch

Bei dem Versuch, in ein Büro in der Reutlinger Straße einzubrechen, haben Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro angerichtet. Die Täter wollten eine Türe mit Gewalt aufdrücken, scheiterten jedoch und suchten unverrichteter Dinge das Weite. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt hinsichtlich des Einbruchsversuchs und nimmt Hinweise von etwaigen Zeugen oder Personen, die im genannten Zeitraum Auffälliges beobachtet haben, unter Tel. 07574/921687 entgegen.

Bad Saulgau

Omnibus streift Pkw

Der Fahrer eines Omnibusses hat am Dienstag gegen 14 Uhr beim Abbiegen von der Badstraße in die Straße "Chalais-Platz" eine verkehrsbedingt anhaltende Autofahrerin übersehen und deren Wagen auf der linken Fahrzeugseite großflächig touchiert. Während der 60 Jahre alte Fahrer des Busses und die 26-jährige Honda-Lenkerin unverletzt blieben, entstand an ihren Fahrzeugen insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. In dem Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste.

Pfullendorf

Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Sankt-Martin-Straße ein Verkehrszeichen und einen Gartenzaun beschädigt und ist anschließend davongefahren. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, dürfte sich jedoch im drei- bis vierstelligen Euro-Bereich bewegen. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise zum unbekannten Unfallverursacher unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

