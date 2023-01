Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg/ Wangen/ Isny/ Leutkirch/ Aitrach/ Aichstetten/ Bad Wurzach/ Horgenzell

Betrüger am Telefon

Eine Welle an Betrugsanrufen ist gestern über den Landkreis hinweggefegt. Mit verschiedenen Maschen haben Unbekannte am Dienstag unbedarfte Bürger per Anruf oder aber auch per Messengerdienst kontaktiert und sich als Angehörige in einer Notlage ausgegeben. Während in den einen Fällen nur finanzielle Notfälle vorgegeben und um Geld gebeten wurde, erzählten die Täter manchen der Angerufenen, dass der Angehörige einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und in Haft müsse, wenn vom Angerufenen die geforderte hohe Kaution nicht gestellt werde. Glücklicherweise ist der Polizei bislang kein Fall bekannt, bei dem die Betrüger mit ihrer Masche erfolgreich waren. Alle Kontaktierten erkannten den Schwindel, sodass die Täter gestern wohl leer ausgingen. Nach wie vor warnt die Polizei: Nehmen Sie sich vor Geldforderungen durch Betrüger in Acht! Immer wieder versuchen Täter durch perfide Lügengeschichten und das Aufbauen von zeitlichem Druck ihre Opfer dazu zu bewegen, Ihnen Geldbeträge zu überweisen. Weitere Infos zu den Betrugsarten und wie Sie sich dagegen schützen können, finden Sie im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Ravensburg

Brand an Umspannwerk

Ein Schmorbrand an einem Kabel hat in einem Umspannwerk in der Römerstraße am Dienstagabend für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Durch den Brand kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Angehörige der Feuerwehr, die mit insgesamt gut zwei Dutzend Einsatzkräften vor Ort waren, löschten den Brand. Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich nicht.

Baindt

Unfall nach Überholmanöver

Ein fünfstelliger Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 16.15 Uhr auf der B 30 Höhe Baindt ereignet hat. Eine 19 Jahre alte VW- Lenkerin war auf der Straße in Richtung Bad Waldsee unterwegs, als sie von einer 41 Jahre alten Fahrerin eines BMW überholt wurde. Beim Wiedereinscheren schnitt die BMW-Lenkerin die Fahranfängerin und bremste im Anschluss stark ab, weshalb die junge Frau einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Während beide Fahrerinnen unverletzt blieben, entstand an den Autos ein Schaden von jeweils rund 5.000 Euro.

Bad Waldsee

Einbrecher versucht Garage aufzubrechen

Während einer dreiwöchigen Abwesenheit der Hauseigentümer hat ein Einbrecher versucht, in eine Garage in der Schillerstraße zu gelangen. Zwischen dem 19.12. und dem 06.01. versuchte der Täter die verschlossene Garage aufzuhebeln, scheiterte aber. Den Besitzern entstand an der Garage ein Schaden von rund 2.000 Euro. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 beim Polizeiposten Bad Waldsee zu melden.

Bad Wurzach

Blumenschmuck von Grabstelle gestohlen

Von vergangenen Donnerstag auf Freitag wurde von einer Grabstelle auf dem Friedhof in Hauerz Blumenschmuck gestohlen. Der Dieb nahm von der letzten Ruhestelle einer kürzlich verstorbenen Person 50 langstielige Rosen in verschiedenen Farben mit. Außerdem stahl er von dem Grab ein silbernes Drahtgeflecht in Herzform, das ebenfalls zum Gedenken dort abgelegt worden war. Die fassungslosen Angehörigen haben zwischenzeitlich Anzeige erstattet, der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt nun wegen Störung der Totenruhe. Sachdienliche Hinweise auf den Täter, der zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag auf dem Friedhof neben der K7925 am Werk gewesen sein dürfte, werden von der Polizei unter Tel. 07564/2013 entgegengenommen.

