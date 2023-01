Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch

Polizeieinsatz wegen Spielzeugwaffe

Für Aufregung hat ein 13-Jähriger am späten Montagnachmittag in der Leutkircher Innenstadt gesorgt. Eine Passantin meldete den Jungen, der augenscheinlich mit einer Schusswaffe herumlaufen würde. Mehrere Polizeistreifen rückten daraufhin aus und stellten den Bub. Die Polizisten konnten schnell Entwarnung geben - bei der angeblichen Waffe handelte es sich um eine offensichtliche Spielzeugpistole. Die Beamten führten ein sensibilisierendes Gespräch mit dem 13-Jährigen und übergaben ihn im Anschluss an seine Mutter.

Aitrach

Einbruch in Sauerstoffwerk

Zwischen Silvester und vergangenem Montag wurden aus der Zweigstelle eines Sauerstoffwerks in Marstetten drei Dutzend Flaschen mit Wasserstoff gestohlen. Die Täter schnitten von einem Nachbargrundstück aus eine Bauumzäunung auf. Mit einem Fahrzeug fuhren sie auf das Gelände und transportierten die Wasserstoffbehälter ab. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen des Einbruchs, sachdienliche Hinweise auf die Täter werden unter Tel. 07561/8488-0 entgegengenommen.

Neuravensburg

Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf

Schwere Verletzungen sind die Folge für einen Autofahrer, der am Montag wegen eines Sekundenschlafs einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der 78 Jahre alte Opel-Lenker war von Lindau kommend nach Neuravensburg unterwegs, als er am Ortseingang von Neuravensburg offenbar von seiner Müdigkeit übermannt wurde. Er prallte in einer langgezogenen Kurve mit einem am rechten Straßenrand geparkten Fiat 500 zusammen. Durch den wuchtigen Aufprall wurde der Fiat rund 20 Meter weit geschoben. An den beiden Wagen entstand Totalschaden, der auf insgesamt etwa 35.000 Euro geschätzt wird. Ein Abschleppdienst barg die Fahrzeuge. Der Unfallverursacher verletzte sich durch den Zusammenstoß und wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Isny

Unfallflucht auf Parkplatz von Fitnessstudio

Zeugen sucht der Polizeiposten Isny, nachdem am vergangenen Donnerstag auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios am Angelehof ein geparkter VW Golf angefahren worden ist. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro an dem Golf und flüchtete. Personen, die Hinweise auf den Verantwortlichen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07562/976550 bei der Polizei in Isny zu melden.

Weingarten

Radfahrer landet auf Motorhaube

Mit einem Pkw zusammengestoßen ist ein 41 Jahre alter Radfahrer am Montagabend. Gegen 17.30 Uhr bog die 22 Jahre alte Lenkerin des Hyundai von der Ravensburger Straße nach rechts in die Sauterleutestraße ab und übersah dabei den Radler. Dieser wurde auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen und verletzte sich hierbei leicht. Eine sofortige Untersuchung der Verletzungen in einem Krankenhaus war augenscheinlich nicht nötig. An dem Hyundai entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Aulendorf

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Nachdem am vergangenen Freitag ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Hauptstraße einen silbernen Mercedes angefahren und im Anschluss das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei. Der flüchtige Verursacher touchierte den Wagen auf dem Parkplatz an der Ecke zur Schulhalde, sodass an dessen linker Fahrzeugseite ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand. Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 an den Polizeiposten Altshausen zu wenden.

Baienfurt

Auffahrunfall auf Bundesstraße

Abgeschleppt werden musste ein Auto auf der B 32 nach einem Verkehrsunfall am frühen Montagabend. Gegen 17.15 Uhr bemerkte ein 26 Jahre alter Skoda-Lenker, der von Weingarten nach Staig unterwegs war, das Bremsen eines 64-Jährigen im Citroen vor ihm zu spät. Auf Höhe der Auffahrt zur B 30 fuhr er auf den Wagen des Vorausfahrenden auf, sodass an den Fahrzeugen jeweils ein Schaden von rund 8.000 Euro entstand. Der Citroen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

Wolfegg

Großer Feuerwehreinsatz an Siloanlage

Eine starke Rauchentwicklung in einem Silo bei Wolfegg war der Grund für einen größeren Einsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei am Dienstagmorgen. Nach ersten Erkenntnissen entwickelte sich in der Anlage vermutlich durch Funkenflug während des Häckselns der dichte und anhaltende Qualm, der gegen 7.30 Uhr über Notruf gemeldet wurde. Ein offenes Feuer entstand nicht. Insgesamt rund 20 Fahrzeuge der umliegenden Feuerwehren waren zur Bekämpfung der Rauchentwicklung im Einsatz, zu der das Silo letztlich geleert werden musste. Die angrenzende Kreisstraße zwischen Alttann und Neuravensburg musste während der Löscharbeiten zeitweise gesperrt werden. Verletzt wurde durch den Rauch niemand. Aktuell sind die Arbeiten der Wehrleute noch im Gange.

