Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fahrräder gestohlen - Zeugen gesucht

Auf zwei Fahrräder hatten es Unbekannte am Sonntagabend zwischen 17 Uhr und 19.45 Uhr im Bereich des GPZ in der Paulinenstraße abgesehen. Die Diebe durchtrennten die Kabelschlösser und nahmen unter anderem ein Damenrad der Marke "Cube" mit, das ein auffällig silberfarben lackiertes Hinterrad hat. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu Tat und Täter sowie dem Verbleib der Zweiräder geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Auto zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Ein Unbekannter hat zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag einen am Fahrbahnrand der Röntgenstraße geparkten Audi A4 beschädigt. Der Täter zerkratzte mutwillig rundherum den schwarzen Lack des Wagens und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Einbrecher im Fallenbrunnen am Werk

Unbekannte Einbrecher waren zwischen dem 02.01.2023 und 09.01.2023 auf dem Gelände eines Kfz-Aufbereitungs-Betriebs im Fallenbrunnen am Werk. Sie beschädigten mehrere Fahrzeuge und brachen in ein Wohnmobil ein, das sie durchwühlten. Über ein verschlossenes Rolltor verschafften sich die Täter Zutritt zum Gelände, stahlen den bisherigen Kenntnissen zufolge jedoch nichts. Bei der Tat richteten sie mehrere hundert Euro Sachschaden an. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Unfälle mit Sachschaden

Gleich zwei Unfälle haben sich am Montagmittag in der Schwabstraße ereignet. Gegen 12.30 Uhr verursachte eine 62-jährige Mitsubishi-Fahrerin beim Aussteigen einen Verkehrsunfall. Sie öffnete unachtsam die Tür und stieß diese gegen den vorbeifahrenden BMW eines 65-Jährigen. An beiden Autos entstand dabei jeweils rund 2.000 Euro Sachschaden. Der 65-Jährige wollte nach dem Zusammenstoß rückwärts einparken und kollidierte dabei mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Renault. Während an seinem Wagen dabei zusätzlich rund 500 Euro Sachschaden entstand, verursachte er am Renault großflächige Kratzer, die auf rund 4.000 Euro beziffert werden. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand.

Salem

Sachschaden bei Pkw-Zusammenstoß

Beim unachtsamen Abbiegen hat eine 22-Jährige am Montagmorgen in der Heiligenberger Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Die junge Frau war mit ihrem VW Polo in auswärtiger Richtung unterwegs und wollte nach links in einen Hof einfahren. Dabei übersah sie den Citroen einer entgegenkommenden 21-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten blieben bei der folgenden Kollision glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 3.000 Euro beziffert.

