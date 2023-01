PP Ravensburg: Öffentlichkeitsfahndung nach flüchtigem Straftäter

Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Alkoholisiert am Steuer Auf ein mehrmonatiges Fahrverbot und ein empfindliches Bußgeld muss sich ein 35-Jähriger einstellen, den Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Sonntagabend in der Straße "In der Au" kontrolliert haben. Weil der Autofahrer nach Alkohol roch, führten die Polizisten mit ihm einen Atemalkoholtest durch. Nachdem dieser einen Wert von über 0,5 Promille ...

