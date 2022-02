Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verletzte Fußgängerin bei Verkehrsunfall

Kirchhundem (ots)

Am Samstag (12. Februar) hat sich auf der Straße "Neues Dorf" in Oberhundem ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 42-Jährige verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging die 42-Jährige zu Fuß mit ihrem Hund am rechten Fahrbahnrand der Straße "Neues Dorf" in Richtung "Kreuzweg". Zeitgleich befuhr ein zunächst unbekannter Pkw-Fahrer den "Kreuzweg" und beabsichtigte nach links, in die Straße "Neues Dorf" zu fahren. Dabei übersah er offenbar die Fußgängerin. Diese sprang nach rechts, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden. Der Pkw-Fahrer hielt auch noch an und sprach mit der Fußgängerin, fuhr dann aber weiter. Als die Fußgängerin wieder auf die Straße ging, rutschte sie aus und stürzte. Sie verletzte sich. Zeugen veranlassten, dass sie in ein Krankenhaus gebracht wurde.

