Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Lennestadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (12. Februar) gegen 11.20 Uhr auf der L715 in Meggen ist eine 42-Jährige verletzt worden. Zunächst befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Pkw die Straße von Meggen kommend in Fahrtrichtung Halberbracht, als zeitgleich die 42-Jährige mit ihrem Pkw von rechts auf die Fahrbahn einbog. Die 42-Jährige übersah dabei den Pkw des 24-Jährigen und die Fahrzeuge stießen zusammen. Die 42-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Eurobereich. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

