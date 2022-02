Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 18-Jährige nach Auffahrunfall unter Schock

Kirchhundem (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Würdinghauser Straße in Richtung Herrntrop ist am Freitag (11. Februar) gegen 14.35 Uhr eine 18-Jährige leicht verletzt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr zunächst eine 44-Jährige mit ihrem Pkw die Straße in Richtung Herrntrop. Aufgrund einer Fahrbahnverengung musste sie ihren Pkw abbremsen. Dies realisierte die ihr folgende 18-jährge Pkw-Fahrerin zu spät und fuhr auf den stehenden Wagen auf. Bei der Unfallaufnahme gab die Fahranfängerin an, unter Schock zu stehen. Ein Rettungswagenteam behandelte sie vor Ort. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Eurobereich.

