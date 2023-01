Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Alkoholisiert am Steuer

Auf ein mehrmonatiges Fahrverbot und ein empfindliches Bußgeld muss sich ein 35-Jähriger einstellen, den Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Sonntagabend in der Straße "In der Au" kontrolliert haben. Weil der Autofahrer nach Alkohol roch, führten die Polizisten mit ihm einen Atemalkoholtest durch. Nachdem dieser einen Wert von über 0,5 Promille ergab, musste der 35-Jährige sein Fahrzeug stehen lassen und die Beamten zu einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest auf das Polizeirevier begleiten. Dieser erneute Test bestätigte das Ergebnis, weshalb gegen den Mann nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt wird.

Bad Saulgau

Technische Veränderungen an Fahrzeug

Einen BMW, an dem die Abgasanlage und das Fahrwerk sowie der Luftfilter verändert wurden, haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Sonntagabend bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle unter die Lupe genommen. Weil die Umbauten nicht den rechtlichen Vorgaben entsprachen, muss der Autofahrer die unzulässigen Veränderungen an seinem BMW beheben und sein Fahrzeug erneut bei der Polizei vorführen. Zudem kommt ein Bußgeld auf ihn zu.

Bad Saulgau

Polizeihund kommt bei Personenkontrolle zum Einsatz - Strafrechtliche Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte

Bei einer Personenkontrolle in der Platzstraße wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Person von einem Polizeihund gebissen. Eine Streife des Polizeireviers Bad Saulgau rückte am frühen Samstagmorgen zu Streitigkeiten im Bereich einer Tankstelle aus und wollte eine Personenkontrolle durchführen. Nachdem zwei Mitglieder einer größeren Personengruppe gegenüber den Einsatzkräften zunächst falsche Personalien angaben und sich die Stimmung zuspitzte, riefen die Polizisten weitere Unterstützungskräfte an die Örtlichkeit. Ein 23-Jähriger zeigte sich durch das zusätzliche Polizeiaufgebot und zwei Polizeihunde nicht beeindruckt und ließ sich auch von umstehenden Personen nicht zurückhalten. Da er aggressiv auf die Einsatzkräfte zuging und augenscheinlich versuchte, einen der Beamten zu packen, wurde er von einem Diensthund in den Oberarm gebissen. Erst nach einem Schlagstock-Einsatz konnte der Alkoholisierte vorläufig festgenommen werden. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um den durch den Hundebiss verletzten Oberarm des Mannes. Ein 21-Jähriger, der von den Einsatzkräften ebenfalls kurzeitig in Gewahrsam genommen und in einen Streifenwagen gebracht worden war, spuckte dort in das Fahrzeuginnere. Den beteiligten Personen wurde nach Abschluss der Maßnahmen ein Platzverweis erteilt, den 23-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

