Friedrichshafen

Irrfahrt endet mit Totalschaden

Eine wahre Irrfahrt legte ein 31-jähriger Audi-Fahrer am Samstag gegen 22.14 Uhr beginnend auf der B 31 in Friedrichshafen hin. Von Lindau kommend in Fahrtrichtung Überlingen kommt der Pkw auf Höhe des Flughafens zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, und kollidiert mit einem Schild und einer Leitplanke. Anschließend lenkt der 31-Jährige den Pkw wieder auf die B 31 um bei einem Baumarkt erneut nach links über eine Böschung hinunter von der Fahrbahn abzukommen. Auf einem Radweg fährt er Schlangenlinien bis er seitlich an einer Mauer vorbeischrammt. Etwa 100 Meter nach dieser Mauer kommt der Pkw total beschädigt zum Stehen. Der Sachschaden am Audi dürfte etwa 25.000.- Euro betragen. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Alco-Test ergab beim Fahrer umgerechnet 1.3 Promille Atemalkohol. Der Fremdschaden an Schilder, Leitplanke, Mauer und Flurschaden beträgt ca. 1500.- Euro. Wegen Straßenverkehrsgefährdung wird der Fahrer bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Friedrichshafen

Spiegel abgefahren und abgehauen

In der Zeit von Freitag 19.00 Uhr bis Samstag 16.13 Uhr stand ein Pkw Citroën C3 der Farbe weiß in der Kleinebergstraße vor Gebäude 8 in Friedrichshafen. In dieser Zeit fährt bislang unbekanntes Fahrzeuge gegen den Spiegel und reißt diesen ab. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fährt der unbekannte Pkw davon. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 500.- Euro. Zeugen welche Hinweise zur Unfallflucht geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Friedrichshafen unter Telefonnummer 07541 701-0 in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Demente Frau von Zug tödlich verletzt

Am Freitag gegen 23.42 Uhr wurde dem Führungs- und Lagezentrum in Ravensburg durch ein Altenzentrum in Überlingen eine abgängige 81-jährige stark demente Frau gemeldet. Die Frau wurde bereits gegen 22.00 Uhr im Altenzentrum vermisst. Zusammen mit der Hundeführerstaffel des PP Ravensburg fahndeten weitere Streifen des Polizeireviers Überlingen nach der Frau. Gegen 00.29 Uhr am Samstag, wurde schließlich ein Bahnunfall auf der Bahnstrecke zwischen Überlingen und Spillingen gemeldet. Wie sich nach der Identifizierung der verunfallten Person herausstellte, handelte es sich um die vermisste 81-jährige Frau. Laut Zeugenaussagen lief die Frau auf dem Gleisbett direkt neben den Bahnschienen von Überlingen kommend in Richtung Sipplingen und stieß mit einem entgegenkommenden Zug zusammen. Aufgrund des Zusammenstoßes erlitt die Frau schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Derzeit wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

