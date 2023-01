Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Alkoholische Getränke entwendet

In der Nacht von Freitag, 21.10 Uhr bis Samstag 07.40 Uhr entwendete unbekannte Täterschaft mehrere alkoholische Getränke aus einer Verkaufshütte bei der Veranstaltung "Sigmaringen on Ice" in der Fürst-Wilhelm-Straße in Sigmaringen. Vermutlich hatten die Unbekannten an der Holzeingangstüre gerissen und gelangten so ins Innere des Verkaufsstandes. Der Wert der entwendeten Alkoholika beträgt etwa 15.- Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Sigmaringen unter Telefonnummer 07571 104-0 entgegen.

Inneringen

Von der Fasnetsveranstaltung in die Zelle

Nach einer vorausgegangenen Beleidigung gegenüber anderen Festbesuchern erhielt ein 25-jähriger Mann am frühen Sonntag morgen gegen 03.39 Uhr für das Festzelt in Inneringen von der Polizei einen Platzverweis. Diesem Platzverweis kam der Mann bei der Faschingsveranstaltung nicht nach, stattdessen rempelte er die eingesetzten Polizeibeamten an und schubste sie beiseite. Daraufhin wurde der angedrohte Gewahrsam in Vollzug gesetzt, welcher auch richterlich bestätigt wurde. Den Rest der Nacht musste der Mann schließlich in der Gewahrsamseinrichtung des PRev Sigmaringen verbringen. In erwartet neben einer Beleidigungsanzeige auch eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Mengen

Unfall im Kreisverkehr

Am Samstag gegen 10.45 Uhr befuhr eine 23-jährige Ford-Fahrerin die Hauptstraße in Mengen und wollte am Kreisverkehr in die Dammstraße abbiegen. Aus der Beizkofer Straße kommend, missachtete jedoch eine 85-jährige Audi-Fahrerin die Vorfahrt der 23-Jährigen beim Einfahren in den Kreisverkehr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden von etwa 2000.- Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Zeugen welche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Bad Saulgau unter Telefonnummer 07581/482-0 in Verbindung zu setzen.

