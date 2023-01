Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Bankautomat zerstört

Am Samstag, gegen 19.38 Uhr wurde an einer Bankfiliale am Marienplatz 4 in Ravensburg ein beschädigter Bankautomat festgestellt. Das Touch-Display des Automaten wurde offensichtlich mutwillig von unbekannter Täterschaft eingeschlagen. Der Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Die Polizei erhofft sich durch eventuelle vorliegende Videoaufzeichnungen nähere Erkenntnisse. Hinweise nimmt aber auch das Polizeirevier Ravensburg unter Telefonnummer 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

E-Bike geklaut

Am Samstag, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr entwendeten unbekannte Diebe ein verschlossenes E-Bike der Marke Haibike. Das Modell XDURO FS 5.0 stand bei einem Fitnessstudio im Pfannensteil 16 in Ravensburg. Der Wert des entwendeten E-Bikes beträgt ca. 3800.- Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Telefonnummer 0751/803-3333 entgegen.

Wangen

Rettungskräfte angegriffen

Für einen 50-jähriger Mann, welcher sich in einem apathischen Zustand befand, wurde am frühen Sonntag morgen gegen 03.20 Uhr ein Notarzt und Rettungssanitäter zu einer Gaststätte in der Rötenbacher Straße in Wolfegg gerufen. Beim Erkennen des Rettungsdienstes griff der Mann zunächst mit erhobener Faust den Notarzt an und wollte diesen schlagen. Der Notarzt konnte ausweichen und bleibt unverletzt. Anschließend ging der Mann einen Rettungssanitäter an und trat ihn mit dem Fuß gegen das Schienbein. Der Rettungssanitäter wurde durch den Angriff leicht verletzt, er zog sich Schmerzen und ein kleines Hämatom zu. Vor den verständigten Polizeibeamten wollte der Mann flüchten, was jedoch nach kurzer Verfolgung unterbunden wurde. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte eine Kleinmenge Drogen aufgefunden werden. Schließlich beleidigte der 50-jährige die eingesetzten Beamten während der Ingewahrsamnahme noch aufs Übelste, weshalb er den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle des PRev Wangen verbringen musste.

