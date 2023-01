Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Täterfestnahme nach versuchtem Einbruch in Gaststätte

Nach einem versuchten Einbruch in eine Gaststätte in der Hindenburgstraße konnte die Polizei aus Ravensburg 2 Tatverdächtige festnehmen. Ein Anwohner wachte gegen 04:30 Uhr auf, da er Geräusche hörte. Er beobachtete dann, wie drei Personen versuchten, eine Balkontüre der Gaststätte aufzuhebeln. Als er die Personen ansprach, flüchteten diese in Richtung Weißenau. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnten durch Beamte des Polizeireviers Ravensburg in der Jahnstraße zwei Tatverdächtige im Alter von 15 und 17 Jahren festgenommen werden. Die Ermittlungen zum dritten Tatverdächtigen sind im Gange. Der entstandene Sachschaden an der Balkontüre ist bislang nicht bekannt.

Leutkirch

Auto zerkratzt

Zwischen Donnertag, 21:00 Uhr und Freitag, 12:00 Uhr, wurde an einem in der Webergasse geparkten Pkw die Fahrertüre zerkratzt. Der Kratzer an dem Mercedes Benz wurde vermutlich mit einem spitzen Gegenstand verursacht. Der Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen zum Vorfall werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch in Verbindung zu setzen. Tel. 07561 84880

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell