Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Weil er am Sonntagmorgen von Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen dabei erwischt wurde, wie er unerlaubt mit einem Pkw unterwegs war, muss sich ein 30-Jähriger strafrechtlich verantworten. Die Polizeistreife war gegen 7 Uhr in der Seestraße auf den Wagen aufmerksam geworden. Bei der Kontrolle des Fahrers stellte sich schnell heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen steht. Weil ein Schnelltest positiv auf THC und Kokain reagierte, musste der 30-Jährige die Beamten in eine Klinik begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Seinen Pkw musste er stehen lassen.

Kressbronn

Alkoholisiert hinterm Steuer

Über zwei Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät bei einem 27-jährigen Autofahrer an, den Polizisten am Sonntagmorgen gegen 6.45 Uhr im Bereich Linderhof kontrolliert haben. Für den 27-Jährigen folgte die Entnahme einer Blutprobe in einer Klinik, zudem musste er seinen Führerschein abgeben. Die Beamten untersagten dem Mann darüber hinaus die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt gegen ihn ein.

Bodenseekreis

Mehrere Einbrüche im Bodenseekreis

Die Abwesenheit der Bewohner haben Unbekannte über den Jahreswechsel hinweg ausgenutzt, um in mehrere Wohnhäuser im Bodenseekreis einzubrechen.

Zwischen dem Silvestertag und dem vergangenen Sonntag brachen Täter in Owingen in der Straße "Im Weingärtle" über die Terrassentüre in ein Einfamilienhaus ein. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck im Wert eines niedrigen fünfstelligen Euro-Betrags.

In der Zeit zwischen 27.12.2022 und Dreikönig war eine Wohnung in der Ramsbachstraße in Tettnang das Ziel von Einbrechern. Sie hebelten die Balkontüre auf und nahmen den bisherigen Erkenntnissen zufolge zwei Laptops und Bargeld mit.

Wie erst jetzt bekannt wurde, hatten es Unbekannte zwischen Mitte Dezember und vergangenem Samstag auch auf ein Mehrfamilienhaus in Immenstaad abgesehen. In der Straße "Siedlung" gelang es den Tätern, sich über eine Terrassentür Zutritt zur Erdgeschosswohnung zu verschaffen. Die Einbrecher stahlen mehrere Gold- und Silbermünzen sowie Bargeld im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei ermittelt in den Fällen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die örtliche Polizeidienststelle zu wenden.

Tipps, wie sie sich bestmöglich vor Einbrechern schützen können, finden Sie im Internet auf der Seite www.k-einbruch.de .

Uhldingen-Mühlhofen

Lastwagen kollidiert mit Pkw

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 bei Uhldingen-Mühlhofen. Ein 42 Jahre alter Sattelzug-Lenker war von Meersburg kommen in Richtung Überlingen unterwegs und wechselte aufgrund eines Pannenfahrzeugs die Spur. Dabei übersah er den VW einer 32-Jährigen, die auf der linken Fahrspur unterwegs war und streifte ihren Wagen. Während am Auflieger lediglich geringer Sachschaden entstand, wird dieser am VW auf rund 6.000 Euro beziffert. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

