PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravenbsurg

Ravensburg

Pkw prallt mit Radfahrer zusammen

Wegen fehlender Beleuchtung am Fahrrad ist eine Autofahrerin am Sonntagabend kurz nach 19 Uhr an der Kreuzung Tettnanger Straße/ Untereschacher Straße in Oberhofen mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Die 56-jährige Nissan-Lenkerin übersah den 21 Jahre alten Radler. Durch die Kollision mit dem Auto stürzte der 21-Jährige und verletzte sich leicht. Eine Aufnahme in einem Krankenhaus war nicht notwendig. Sowohl am Fahrrad, wie auch an dem Nissan entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Leutkirch

Aufbruch auf Parkplatz von Freizeitpark

Auf dem Besucher-Parkplatz des Freizeitparks in der Allgäuallee wurde am Donnerstag zwischen 9 und 11 Uhr eine Dachbox aufgebrochen. Der Täter hebelte die Box auf dem Dach eines VW Touran auf und stahl neben einem Schlitten auch zwei blaue Kinder-Skihosen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Leutkirch

Kinderwagen gestohlen

In einem unbeobachteten Moment hat ein Dieb einen vor einem Wohnhaus in der Landhausstraße abgestellten Kinderwagen gestohlen. Zwischen 12.30 und 15.30 Uhr nahm der Täter den Wagen mit. Personen, die die Tat zufälligerweise beobachtet haben oder Hinweise auf den Verbleib des Wagens geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 bei der Polizei zu melden.

Waldburg

Einbruch bei Christbaumverkauf

Mehrere Sägen hat ein Einbrecher vom Gelände eines Christbaumverkaufs gestohlen. Der Täter schlich sich zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen aufs Gelände, brach einen Schuppen auf und nahm die Sägen an sich. Personen, die zum Verbleib der Sägen Auskünfte geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Altshausen

Auto landet in Graben

Mit leichten Verletzungen musste eine Autofahrerin in ein Krankenhaus gebracht werden, die am Sonntag gegen 12.30 Uhr auf der B 32 auf Höhe von Mendelbeuren verunfallt ist. Die 84-Jährige war in Richtung Bad Saulgau unterwegs und kam während der Fahrt aus Unachtsamkeit aufs rechte Bankett, sie verlor die Kontrolle über ihren Opel und schleuderte über die Straße, bevor sie links im Graben landete. Durch den unsanften Stopp erlitt sie leichte Verletzungen. An ihrem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, der Wagen musste abgeschleppt werden.

