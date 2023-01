Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Brand

Zu einem Brand in einer Wohnung in der Straße "Am Pfarrgarten" rückten am Montagmittag Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Durch die unsachgerechte Lagerung von Asche aus einem Ofen gerieten ein Karton und Bücher in einem Holzanbau in Brand. Die Flammen konnten von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Unter anderem durch Rußbildung entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro. Die beiden Bewohnerinnen wurden wegen des Einatmens des entstandenen Rauchs vom Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag gegen 7.45 Uhr in der Straße "Im oberen Wentel" einen geparkten Audi gestreift und ist im Anschluss einfach davongefahren, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern. Eine Zeugin den Beobachtungen einer Zeugin, die den Unfall wohl mitangesehen hatte, war der Verursacher mit einem blauen Kleinwagen unterwegs. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet weitere Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den blauen Kleinwagen und dessen Fahrer geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 23 Uhr auf der Franz-Xaver-Heilig-Straße an der Einmündung Theuerbach. Der 43-jährige Fahrer eines VW übersah beim Einfahren von der Straße "Theuerbach" auf die Franz-Xaver-Heilig-Straße einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Dacia-Fahrer und kollidierte mit diesem. Sowohl der Unfallverursacher als auch der 34 Jahre alte Lenker des Dacia blieben glücklicherweise unverletzt.

Hettingen

Lkw-Fahrer streift Dachrinne und fährt davon

Ein Lkw-Fahrer hat am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr mit seinem Fahrzeug ein Wohnhaus in der Gammertinger Straße gestreift, wodurch die Dachrinne des Gebäudes abgerissen wurde und heruntergefallen ist. Während an dem Haus ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Nach Zeugenhinweisen konnte dieser ermittelt werden. Den 51-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

