Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Altöl vor Hotel verschüttet - Polizei bittet um Hinweise

Mehrere Liter Altöl haben Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen auf dem Grundstück eines Hotelrestaurants in der Straße "Am Seewald" offenbar mutwillig entleert. Dabei wurden sowohl die Treppe zum Haupteingang, als auch mehrere Stellplätze stark beschmutzt. Wer für die unsachgemäße Entsorgung des Altöls und den dadurch entstandenen Schaden verantwortlich ist, ist Gegenstand der Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Friedrichshafen geführt werden. Hinweise zur Sachbeschädigung nehmen die Beamten unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Alkoholrausch endet mit Polizeigewahrsam

Deutlich alkoholisiert war ein 51-jähriger Mann, der am Dienstag in einem Schnellrestaurant in der Abigstraße negativ aufgefallen ist. Ein Rettungsdienst war zu dem augenscheinlich bewusstlosen Mann gerufen worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte trat der wachgewordene 51-Jährige hochaggressiv auf und randalierte. Da der unliebsame Gast sein Verhalten auch gegenüber den Polizisten nicht besserte und mit weiteren Eskapaden zu rechnen war, musste er seinen Rausch in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Überlingen ausschlafen.

Überlingen

E-Scooter gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein Unbekannter am Dienstagnachmittag zwischen 16.45 und 16.50 Uhr einen E-Scooter vor einem Friseursalon in der Münsterstraße gestohlen hat, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Der Roller der Marke "Xiaomi" im Wert von mehreren hundert Euro war mit einem Schloss gesichert. Zeugen des Diebstahls oder Personen, die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an das Polizeirevier Überlingen zu wenden.

Überlingen

Schließzylinder verklebt

Unbekannte haben zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen zwei Eingangstüren eines Gasthauses in der Hafenstraße mit Klebstoff beschädigt. Durch den Flüssigkleber in den Schließzylindern wurden die Schlösser unbrauchbar. Der Sachschaden ist aktuell nicht bekannt. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Deggenhausertal

Angebranntes Essen - Einsatzkräfte rücken aus

Zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Straße "Oberer Belz" in Wittenhofen sind am Dienstagmorgen gegen 4.45 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes ausgerückt. Wie sich herausstellte, war angebranntes Essen die Ursache für den dichten Qualm. Zu einem Brand war es nicht gekommen. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung, der 50 Jahre alte Bewohner musste mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht werden. Sachschaden entstand den bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell