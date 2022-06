Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Au am Rhein, Iffezheim, Bietigheim, Steinmauern - Mehrere Verstöße am Wochenende

Rastatt (ots)

Die Auftragsbücher der Beamten des Polizeireviers Rastatt waren in Bezug auf Alkohol- und Drogenkonsum im Straßenverkehr am Wochenende prall gefüllt. Von Freitag bis Samstag zogen die Beamten sowohl in Au am Rhein, Iffezheim, Bietigheim, Steinmauern als auch mehrmals in Rastatt, Personen aus dem Verkehr, welche aufgrund des Konsums erhöhter Alkoholmengen oder illegaler Suchtmittel nicht mehr fahrtüchtig waren. Negativer Spitzenreiter war ein 30-jähriger BMW-Fahrer, welcher bei einer Kontrolle in der Würmersheimer Straße in Au am Rhein einen Wert von 2,5 Promille aufwies. Im Bereich der Suchtmittel wurden drei Personen ertappt, die unter Einfluss von Marihuana am Straßenverkehr teilnahmen. Alle Kontrollierten mussten eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und haben jetzt mit führerscheinrechtlichen Maßnahmen zu rechnen.

/nk

